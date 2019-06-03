Луи ван Гал: "Баварией" руководят футбольные люди, в "МЮ" Эд Вудвард ничего не понимает в футболе"

Бывший главный тренер "Баварии" и "Манчестер Юнайтед" Луи ван Гал критически отозвался об одном из руководителей английского клуба Эде Вудварде. По словам голландского специалиста, вице-президент "МЮ" не разбирается в футболе.

- В "Баварии" клубом руководят футбольные люди, мне всегда это нравилось. В "Манчестер Юнайтед" вице-президент - Эд Вудвард, человек, который ничего не понимает в футболе и в прошлом был инвестиционным банкиром.

Вудвард занял должность в "МЮ" 1 июля 2013 года. Ван Гал возглавлял команду с 2014 по 2016 год и выиграл с ней Кубок Англии в 2016 году.