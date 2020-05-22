Лучшему футболисту в истории Северной Ирландии и легенде «МЮ» Джорджу Бесту исполнилось бы 74 года

22 мая 1946 года родился североирландский полузащитник «Манчестер Юнайтед» Джордж Бест.

Бест выступал за манкунианцев с 1963-го по 1974 год. В составе «МЮ» Бест стал двукратным чемпионом Англии, а также обладателем Кубка европейских чемпионов.

В 1968 году Бест стал обладателем «Золотого мяча». Североирландец включен в Зал славы английского футбола и в список ФИФА 100.

Бест страдал хроническим алкоголизмом. После пересадки печени в 2002 году хавбек продолжал употреблять алкоголь. В октябре 2005 года Бест был госпитализирован с диагнозом «острая почечная инфекция» в госпиталь Лондона, где ему была оказана неотложная помощь. 25 ноября 2005 года Бест скончался в возрасте 59 лет от легочной инфекции, многочисленных отказов внутренних органов и внутреннего кровотечения.