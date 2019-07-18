"Лучше, чем Харри Кейн". Покеттино забил роскошный гол на тренировке "Тоттенхэма"

Главный тренер "Тоттенхэма" Маурисио Покеттино забил красивый гол на тренировке "шпор". 47-летний аргентинский специалист обводящим ударом попал в девятку ворот, голкипер не смог дотянуться до мяча.

Пользователи соцсетей с большим интересом встретили видео с Покеттино.

yigitmistir1903: "Лучше, чем Харри Кейн".

sarahweerterug: "Ты не можешь ненавидеть этого парня".

jaaaaaakkkkk: "Новый форвард для "Тоттенхэма".

Специалист завершил карьеру в 2006 году. Под его руководством "Тоттенхэм" дошел до финала Лиги чемпионов в прошлом сезоне.