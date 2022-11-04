«Ливерпуль» является фаворитом в борьбе за Беллингема

«Ливерпуль» является фаворитом в борьбе за полузащитника «Боруссии» Джуда Беллингема, утверждает ESPN.

Мерсисайдский клуб в гонке за 19-летнего хавбека опережает конкурентов. На полузащитника сборной Англии также претендуют «Манчестер Сити», «Манчестер Юнайтед», «Челси» и «Реал».

Ранее появилась информация, что немецкий клуб оценивает Беллингема в 150 миллионов евро.

В текущем сезоне английский полузащитник провел 19 матчей, в которых забил 9 голов и сделал 2 результативные передачи.