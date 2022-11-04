«Манчестер Юнайтед» готовит новый долгосрочный контракт для Рэшфорда

«Манчестер Юнайтед» намерен продлить контракт с нападающим Маркусом Рэшфордом. Английский клуб готовит новый долгосрочный договор для футболиста, сообщает журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 25-летний Рашфорд принял участие в 12 матчах АПЛ, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.

В этом сезоне форвард забил свой 100-й гол за «МЮ» и стал 22-м игроком с таким показателем.

Действующий контракт Рэшфорда с «МЮ» рассчитан до лета 2023 года.