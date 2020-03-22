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«Ливерпуль» вступит в борьбу за полузащитника «Наполи» Руиса

09:19

«Ливерпуль» намерен побороться за полузащитника «Наполи» Фабиана Руиса, сообщает Goal.com.

По информации источника, мерсисайдцы готовы заплатить за 23-летнего испанца около 80 миллионов евро. Ранее сообщалось об интересе к полузащитнику со стороны «Барселоны» и «Реала».

В сезоне-2019/20 на счету Руиса 3 гола и 2 результативных передачи в 32 матчах за «Наполи». Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость игрока в 60 миллионов евро.

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