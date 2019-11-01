«Ливерпуль» временно дисквалифицировал своего фаната за неприличный баннер

«Ливерпуль» временно дисквалифицировал своего фаната за оскорбительный баннер с изображением нападающего Дивока Ориги, сообщает Sky Sports.

Во время матча Лиги чемпионов против «Генка» (4:1) кто-то из болельщиков вывесил на стадионе баннер, на котором был изображен Ориги в непристойном виде. Этот баннер был снят еще до начала игры, а английский клуб немедленно осудил поведение своих фанатов и пообещал принять меры.

После тщательного расследования «Ливерпуль» установил личность фаната, который был уведомлен письменно и по электронной почте о необходимости ответить на претензии клуба.

На ответ болельщику предоставлено 14 дней, по истечении которых клуб, проанализировав объяснительную, примет решение о наказании. Пока же фанату было временно посещать матчи «красных», а все приобретенные им билеты будут аннулированы с возмещением стоимости.

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