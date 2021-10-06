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Кавани о возможном уходе из «Манчестер Юнайтед»: «Сезон только начался, я не буду обсуждать это»

Кавани отказался говорить о возможном уходе из «Манчестер Юнайтед»
09:14
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Нападающий «Манчестер Юнайтед» Эдинсон Кавани отказался комментировать слухи о возможном уходе из команды.

«В футболе так бывает — иногда играешь больше, иногда меньше, решать тренеру. Появляется много слухов, но не стоит придавать им много внимания. Главное — быть готовым и воспользоваться своим шансом. Дело не в том или ином человеке в команде, это не изменит мой подход к делу. Сезон только начался, я не буду рассуждать о переходе. Люди обсуждают и всегда будут обсуждать эту тему, как и пресса», — приводит Manchester Evening News слова Кавани.

В сезоне-2021/22 Кавани принял участие в 4 матчах «Манчестер Юнайтед», выйдя в стартовом составе один раз. 34-летний уругваец не отличился результативными действиями. 1 октября сообщалось, что футболистом интересуется «Реал».

Дополнительная информация:

https://www.manchestereveningnews.co.uk/sport/football/football-news/manchester-united-edinson-cavani-ronaldo-21763715

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Иван Торопцев все материалы автора

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