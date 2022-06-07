«Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания полузащитника «Арсенала» Сака

«Манчестер Сити» рассматривает возможность подписания полузащитника «Арсенала» Букайо Сака, сообщает The Daily Mail.

По данным источника, «Ливерпуль» интересуется 20-летним игроком. «Арсенал» готов продать игрока не менее чем за 70 миллионов фунтов стерлингов.

Лондонский клуб пока не может договориться с полузащитником о новом долгосрочном контракте. Первые переговоры начались в конце сезона, но на их ход повлиял невыход «Арсенала» в Лигу чемпионов.

Действующий контракт англичанина с лондонским клубом истекает летом 2024 года.

В минувшем сезоне Сака сыграл 43 матча за «Арсенал» во всех турнирах, забил 12 голов и сделал 7 результативных передач.