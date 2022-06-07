«Вулверхэмптон» требует 75 миллионов евро за Рубена Невеша

«Вулверхэмптон» хочет выручить 75 миллионов евро за продажу полузащитника Рубена Невеша. Основными претендентами на игрока называются «Манчестер Юнайтед» и «Барселона», пишет The Telegraph.

Сам 25-летний хавбек ранее заявлял, что хочет сыграть в Лиге чемпионов. Его текущее соглашение с «Вулвз» истекает в 2023 году.

Главным приоритетом «Ман Юнайтед» в летнее трансферное окно на позицию полузащитника является Френки де Йонг из «Барселоны». Сине-гранатовые, в свою очередь, рассматривали Невеша в качестве замену де Йонгу.

В минувшем сезоне Невеш провел 36 матчей, забил четыре гола и отдал две результативные передачи.