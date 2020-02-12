«Ливерпуль» предложит Ван Дейку контракт на 5 лет с возможностью заработать 50 миллионов фунтов

«Ливерпуль» в скором времени предложит защитнику команды Виргилу Ван Дейку новый контракт сроком на 5 лет, сообщает Football Insider.

Как сообщает издание, по условиям нового соглашения 28-летний голландец будет получать 150 тысяч фунтов в неделю (нынешнее подразумевает зарплату в 125 тысяч). Также, в контракте подразумеваются бонусы, благодаря которым Ван Дейк может заработать около 50 миллионов фунтов за пять лет. Компания FSG (Fenway Sports Group) считает приоритетной задачу продлить соглашение с одним из лидеров команды.

В сезоне-2019/20 Ван Дейк провел за «Ливерпуль» 34 матча во всех турнирах, на его счету 4 гола и 1 результативная передача.