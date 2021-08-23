«Ливерпуль» отказался отпускать Салаха в сборную Египта

«Ливерпуль» не отпустит нападающего Мохамеда Салаха в сборную Египта на отборочный матч ЧМ-2022 против Анголы, сообщает The Athletic.

Решение мерсисайдского клуба связано с карантинными ограничениями из-за пандемии коронавируса.

Египет входит в так называемый красный список — все, кто прибывают из этой страны в Великобританию, должны 10 дней провести в отеле на карантине.

Матч Египет — Ангола состоится 2 сентября. Участие Салаха в этой игре исключает возможность задействовать его в игре «Ливерпуля» с «Лидсом» 12-го числа.

5 сентября египтяне сыграют в гостях с Габоном. «Ливерпуль» не против участия Салаха в этом матче, так как Габон не входит в красный список, поэтому возвращение в Великобританию из этой страны не потребует карантина.

Египетская федерация футбола обратилась в ФИФА с просьбой о помощи в разрешении данного вопроса.