«Ливерпуль» отдал 21-летнего полузащитника в аренду «Хартсу»

«Ливерпуль» отдал полузащитника Бена Вудберна в аренду шотландскому «Хартсу». Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает сайт «красных».

Ben Woodburn has completed a season-long loan move to Hearts.



Good luck for the season ahead, @BenWoodburn ? — Liverpool FC (@LFC) August 23, 2021

21-летний Вудберн дебютировал за основную команду «Ливерпуля» еще в ноябре 2016 года, но с тех пор он провел за основу только 11 матчей. Тем не менее, он стал самым молодым автором гола в истории «Ливерпуля», поразив в том же месяце ворота «Лидса» в матче Кубка английской лиги.