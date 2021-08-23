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«Ливерпуль» отдал 21-летнего полузащитника в аренду «Хартсу»

18:54
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«Ливерпуль» отдал полузащитника Бена Вудберна в аренду шотландскому «Хартсу». Соглашение рассчитано на один сезон, сообщает сайт «красных».

21-летний Вудберн дебютировал за основную команду «Ливерпуля» еще в ноябре 2016 года, но с тех пор он провел за основу только 11 матчей. Тем не менее, он стал самым молодым автором гола в истории «Ливерпуля», поразив в том же месяце ворота «Лидса» в матче Кубка английской лиги.

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Иван Шитик все материалы автора

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