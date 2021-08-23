Джака подтвердил, что продлил контракт с «Арсеналом»
18:30
Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака сообщил, что продлил контракт с лондонским клубом.
«Канониры» не объявляли о продлении контракта с футболистом, но опубликовали его слова, где он говорит о продлении соглашения. Ранее появилась информация, что стороны продлили сотрудничество до лета 2025 года.
«Я очень счастлив, я все еще здесь. Я заключил новый контракт с «Арсеналом» и хочу отблагодарить своей игрой тренерский штаб и болельщиков. Они знают, что я отдам все силы — в каждом матче и на каждой тренировке», — приводит слова Джаки Sky Sports.
28-летнего игрока сборной Швейцарии этим летом пыталась подписать «Рома», однако Джака в итоге принял решение продолжить карьеру в «Арсенале».
Читайте также
0
Зачет
vs
0
Офсайд
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю