Джака подтвердил, что продлил контракт с «Арсеналом»

Полузащитник «Арсенала» Гранит Джака сообщил, что продлил контракт с лондонским клубом.

«Канониры» не объявляли о продлении контракта с футболистом, но опубликовали его слова, где он говорит о продлении соглашения. Ранее появилась информация, что стороны продлили сотрудничество до лета 2025 года.

«Я очень счастлив, я все еще здесь. Я заключил новый контракт с «Арсеналом» и хочу отблагодарить своей игрой тренерский штаб и болельщиков. Они знают, что я отдам все силы — в каждом матче и на каждой тренировке», — приводит слова Джаки Sky Sports.

28-летнего игрока сборной Швейцарии этим летом пыталась подписать «Рома», однако Джака в итоге принял решение продолжить карьеру в «Арсенале».