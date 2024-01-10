«Ливерпуль» объявил о переходе Карвалью в «Халл» на правах аренды

«Ливерпуль» объявил о переходе полузащитника Фабиу Карвалью в «Халл Сити» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

В английском клубе футболист играл с лета 2022 года. Португалец успел провести за «Ливерпуль» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Контракт игрока с «Ливерпулем» действует до конца июня 2027 года. Стоимость футболиста по данным Transfermarkt составляет 14 миллионов евро.

«Халл» занимает седьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 39 очков.