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Сегодня, 14:45

«Ливерпуль» объявил о переходе Карвалью в «Халл» на правах аренды

Виктория Кравченко
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«Ливерпуль» объявил о переходе полузащитника Фабиу Карвалью в «Халл Сити» на правах аренды до конца нынешнего сезона.

В английском клубе футболист играл с лета 2022 года. Португалец успел провести за «Ливерпуль» 21 матч во всех турнирах, в которых отметился одним забитым мячом.

Контракт игрока с «Ливерпулем» действует до конца июня 2027 года. Стоимость футболиста по данным Transfermarkt составляет 14 миллионов евро.

«Халл» занимает седьмое место в турнирной таблице Чемпионшипа, набрав 39 очков.

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 И В Н П +/- О
1
 Ливерпуль 20 13 6 1 43-18 45
2
 Астон Вилла 20 13 3 4 43-27 42
3
 Ман. Сити 19 12 4 3 45-21 40
4
 Арсенал 20 12 4 4 37-20 40
5
 Тоттенхэм 20 12 3 5 42-29 39
6
 Вест Хэм 20 10 4 6 33-30 34
7
 Брайтон 20 8 7 5 38-33 31
8
 МЮ 20 10 1 9 22-27 31
9
 Ньюкасл 20 9 2 9 39-29 29
10
 Челси 20 8 4 8 34-31 28
11
 Вулверхэмптон 20 8 4 8 30-31 28
12
 Борнмут 19 7 4 8 28-35 25
13
 Фулхэм 20 7 3 10 28-35 24
14
 Кр. Пэлас 20 5 6 9 22-29 21
15
 Нот. Форест 20 5 5 10 24-35 20
16
 Брентфорд 19 5 4 10 26-31 19
17
 Эвертон 20 8 2 10 24-28 16
18
 Лутон Таун 19 4 3 12 23-37 15
19
 Бернли 20 3 2 15 20-41 11
20
 Шеффилд Юн. 20 2 3 15 15-49 9
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Ньюкасл – Ман. Сити
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14.01 17:00
Эвертон – Астон Вилла
 - : -
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МЮ – Тоттенхэм
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