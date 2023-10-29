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«Ливерпуль» разгромил «Ноттингем Форест» в АПЛ

Игнат Заздравин
Корреспондент
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«Ливерпуль» — «Ноттингем Форест».
Фото Reuters

«Ливерпуль» на своем поле разгромил «Ноттингем Форест» в матче 10-го тура АПЛ — 3:0.

Победу мерсисайдцам принесли голы Диогу Жоты (31-я минута), Дарвина Нуньеса (35-я) и Мохамеда Салаха (77-я).

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
29 окт, 17:00. Anfield (Ливерпуль)
Ливерпуль
3:0
Ноттингем Форест

В параллельной встрече «Астон Вилла» дома обыграла «Лутон Таун» — 3:1. За команду Унаи Эмери отличились Джеймс Макгинн (17-я минута) и Мусса Диаби (49-я). Еще один мяч в свои ворота отправил Том Локьер (62-я).

Автоголом у «Астон Виллы» отметился Эмилиано Мартинес (83-я).

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
29 окт, 17:00. Villa Park (Бирмингем)
Астон Вилла
3:1
Лутон Таун

В другом матче «Брайтон» на своем поле сыграл вничью с «Фулхэмом» — 1:1. На гол Эвана Фергюсона (26-я минута) ответил Жоау Пальинья (65-я).

Англия. Премьер-лига. 10-й тур
29 окт, 17:00. Falmer Stadium (Брайтон)
Брайтон
1:1
Фулхэм

Источник: https://www.sport-express.ru/football/L/foreign/england/premier/2023-2024/
Футбол
Лутон Таун
ФК Астон Вилла
ФК Брайтон энд Хоув Альбион
ФК Ливерпуль
ФК Ноттингем Форест
ФК Фулхэм
0
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Неделя

Жота отпраздновал гол в ворота «Ноттингем Форрест» с майкой Диаса в руках
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Тоттенхэм 10 8 2 0 22-9 26
2
 Арсенал 10 7 3 0 23-8 24
3
 Ливерпуль 10 7 2 1 23-9 23
4
 Астон Вилла 10 7 1 2 26-14 22
5
 Ман. Сити 9 7 0 2 19-7 21
6
 Ньюкасл 10 5 2 3 26-11 17
7
 Брайтон 10 5 2 3 23-19 17
8
 МЮ 9 5 0 4 11-13 15
9
 Вест Хэм 10 4 2 4 16-17 14
10
 Брентфорд 10 3 4 3 16-12 13
11
 Челси 10 3 3 4 13-11 12
12
 Вулверхэмптон 10 3 3 4 13-17 12
13
 Кр. Пэлас 10 3 3 4 8-13 12
14
 Фулхэм 10 3 3 4 9-16 12
15
 Эвертон 10 3 1 6 10-14 10
16
 Нот. Форест 10 2 4 4 10-15 10
17
 Борнмут 10 1 3 6 8-21 6
18
 Лутон Таун 10 1 2 7 9-20 5
19
 Бернли 10 1 1 8 8-25 4
20
 Шеффилд Юн. 10 0 1 9 7-29 1
Результаты / календарь
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27.10 22:00
Кр. Пэлас – Тоттенхэм
 1 : 2
28.10 14:30
Челси – Брентфорд
 0 : 2
28.10 17:00
Арсенал – Шеффилд Юн.
 5 : 0
28.10 17:00
Борнмут – Бернли
 2 : 1
28.10 19:30
Вулверхэмптон – Ньюкасл
 2 : 2
29.10 16:00
Вест Хэм – Эвертон
 0 : 1
29.10 17:00
Астон Вилла – Лутон Таун
 3 : 1
29.10 17:00
Брайтон – Фулхэм
 1 : 1
29.10 17:00
Ливерпуль – Нот. Форест
 3 : 0
29.10 18:30
МЮ – Ман. Сити
 - : -
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ЖК
Г
Эрлин Бреут Холанн

Эрлин Бреут Холанн

Манчестер Сити

 9
Сон Хын Мин

Сон Хын Мин

Тоттенхэм Хотспур

 8
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 8
П
Педру Нету

Педру Нету

Вулверхэмптон

 7
Киран Триппьер

Киран Триппьер

Ньюкасл Юнайтед

 6
Джеймс Мэддисон

Джеймс Мэддисон

Тоттенхэм Хотспур

 5
И К Ж
Алексис Макаллистер

Алексис Макаллистер

Ливерпуль

 10 1 4
Родри

Родри

Манчестер Сити

 7 1 3
Кертис Джонс

Кертис Джонс

Ливерпуль

 5 1 1
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