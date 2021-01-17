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«Ливерпуль» не забил в трех матчах АПЛ подряд. Такого не было 16 лет

21:35
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«Ливерпуль» и «Манчестер Юнайтед» сыграли вничью в матче 19-го тура чемпионата Англии — 0:0. Команда Юргена Клоппа не может забить уже три игры АПЛ подряд. Ранее им не удалось поразить ворота «Ньюкасла» (0:0) и «Саутгемптона» (0:1).

Для «Ливерпуля» это первый подобный случай за 16 лет. Последний раз это произошло в феврале-марте 2005 года, когда командой еще руководил Рафаэль Бенитес.

Ливерпуль — Манчестер Юнайтед

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