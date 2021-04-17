Агуэро хочет получать 12 миллионов евро по новому контракту в год

Руководство «Барселоны» ведет переговоры с агентом нападающего «Манчестер Сити» Серхио Агуэро. 32-летнему аргентинцу предлагают контракт на два года, сообщает La Gazzetta dello Sport.

Однако футболист хочет зарабатывать 12 миллионов евро в год, что пока не устраивает каталонский клуб.

Агуэро покинет «Манчестер Сити» по окончании текущего сезона и станет свободным агентом. Форвард выступает за клуб с 2011 года.

В составе «Манчестер Сити» Агуэро стал четырехкратным чемпионом Англии, победителем Кубка Англии, трехкратным обладателем Суперкубка Англии и пять раз выиграл Кубок английской лиги. В составе сборной Аргентины он завоевал золотую медаль Олимпийских игр, серебряную награду чемпионата мира и дважды стал серебряным призером Кубка Америки.