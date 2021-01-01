«Ливерпуль» не планирует продавать Ориги
16:36
Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги не покинет команду в зимнее трансферное окно, сообщает Liverpool Echo.
По данным источника, мерсисайдцы не хотят никого отдавать из-за тяжелого графика и чреды травм, преследующей клуб.
В сезоне-2020/21 25-летний бельгиец провел 7 матчей за «Ливерпуль», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.
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