«Ливерпуль» не планирует продавать Ориги

Нападающий «Ливерпуля» Дивок Ориги не покинет команду в зимнее трансферное окно, сообщает Liverpool Echo.

По данным источника, мерсисайдцы не хотят никого отдавать из-за тяжелого графика и чреды травм, преследующей клуб.

В сезоне-2020/21 25-летний бельгиец провел 7 матчей за «Ливерпуль», на его счету 1 гол и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 16 миллионов евро.