«Ливерпуль» не может выполнить требования Салаха по новому контракту

«Ливерпуль» не может выполнить финансовые требования нападающего Мохамеда Салаха по новому контракту, утверждает The Telegraph.

Клуб не может предоставить игроку ту зарплату, которую он требует. По слухам, египтянин хочет получать 600 тысяч евро в неделю. В этом случае он станет самым высокооплачиваемым игроком АПЛ.

В сезоне-2021/22 Салах провел 26 матчей за «Ливерпуль», на его счету 23 гола и 9 результативных передач. Контракт 29-летнего египтянина действует до конца июня 2023 года.