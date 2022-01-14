Рангник хочет, чтобы Хендерсон и ван де Бек остались в «Манчестер Юнайтед»

Главный тренер «Манчестер Юнайтед» Ральф Рангник хочет, чтобы голкипер Дин Хендерсон и полузащитник Донни ван де Бек остались в команде.

«Хотел бы, что Хендерсон остался — об этом я и сказал ему. Это фантастический голкипер. Мне бы хотелось, чтобы он был в составе. Понимаю, что он хочет играть, но мы принимаем участие в трех турнирах.

В аналогичной ситуации находится ван де Бек. Я рад, что он в нашем составе. Я разговаривал с ним две недели назад и посоветовал ему остаться. Он хочет сыграть на ЧМ-2022. Луи ван Гал сказал ему, что он должен выходить в стартовом составе, что ему нужно играть», — приводит слова тренера BBC.