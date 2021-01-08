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«Ливерпуль» не может договориться с Вайналдумом о новом контракте

13:05
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Полузащитник «Ливерпуля» Джорджиньо Вайналдум планирует остаться в клубе, однако ситуация с его контрактом пока под вопросом, сообщает The Athletic.

По данным источника, 30-летний голландец хочет соглашение на долгий срок со значительным увеличением зарплаты. Футболист намерен получать столько же, сколько и высокооплачиваемые игроки «Ливерпуля». Однако клуб не хочет предоставлять долгосрочные контракты футболистам старше 30 лет.

Главный тренер Юрген Клопп уверен, что соглашение в итоге будет заключено, но пока ситуация находится в подвешенном состоянии. Сообщалось, что в футболисте заинтересована «Барселона». Нынешнее соглшение футболиста рассчитано до лета 2021 года.

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