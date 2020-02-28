«Ливерпуль» может остаться без титула в случае остановки чемпионата из-за коронавируса

Чемпионат Англии в этом сезоне может быть прекращен из-за коронавируса, а его результаты аннулированы, информирует The Telegraph. Как отмечается, правительство страны может принять решение по отмене всех спортивных мероприятий в качестве меры по борьбе с эпидемией.

Если это произойдет, то «Ливерпуль», лидирующий в турнирной таблице с отрывом в 22 очка, может остаться чемпионского титула, которого у него не было 30 лет. «Красным» осталось одержать четыре победы, чтобы обеспечить себе первое место.

При этом у клубов, занявших три последних места, нет гарантий сохранения места в премьер-лиге в случае остановки чемпионата, в котором осталось сыграть 11 матчей.

Премьер-лига пока не предпринимает никаких шагов в сторону борьбы с коронавирусам. Например, не отменяет рукопожатия перед матчами.

Если правительство решит отменить спортивные мероприятия, то встанет вопрос: полностью аннулировать результаты или же определить места уже по набранным очкам.

На данный момент вирусом заразились более 80 тысяч человек в порядка 50 стран во всем мире. 2 800 человек погибли.

В Швейцарии правительство приняло решение отменить все мероприятия, включая футбольные матчи на выходных. Ранее в итальянской серии А матчи тура были перенесены.