«Ливерпуль» — «Манчестер Сити»: стартовые составы команд на матч 11-го тура АПЛ

«Ливерпуль» и «Манчестер Сити» объявили стартовые составы на матч 11-го тура чемпионата Англии.

«Ливерпуль»: Алиссон, Милнер, Д. Гомес, Ван Дейк, Робертсон, Фабиньо, Тиагу, Эллиотт, Жота, Салах, Фирмино.

Запасные: Келлехер, Хендерсон, Джонс, Цимикас, Нуньес, Карвальо, Байчетич, Филлипс, Александр-Арнолд.

«Манчестер Сити»: Эдерсон, Аканджи, Диас, Аке, Канселу, Родри, Де Брейне, Гюндоган, Бернарду Силва, Холанн, Фоден.

Запасные: Ортега, Грилиш, Альварес, С. Гомес, Ляпорт, Марез, Палмер, Льюис, Уилсон-Эсбранд.

Матч «Ливерпуль» — «Манчестер Сити» состоится сегодня, 16 октября на стадионе «Энфилд», начало — в 18.30 по московскому времени.