«Ливерпуль» готов рассмотреть предложения по Ориги и Минамино

«Ливерпуль» рассмотрит предложения по нападающим Такуми Минамино и Дивоку Ориги до закрытия зимнего трансферного окна.

Как сообщает The Athletic, футболисты борются за регулярное игровое время в составе команды и могут покинуть клуб, если будут сделаны достойные предложения.

27-летний Минамино в текущем сезоне сыграл 8 матчей в АПЛ за «Ливерпуль» и забил два гола. 26-летний Ориги провел на поле три игры и оформил два гола.