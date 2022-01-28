Крал рассказал, как обстоят дела в «Вест Хэме»

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал, выступающий на правах аренды за «Вест Хэм», рассказал, почему решил посетить товарищеский матч красно-белых и поделился мнением об игре в АПЛ.

— Я выбрал это место, потому оно прекрасно совмещает в себе возможность тренироваться и отдыхать. У меня было несколько упражнений с тренером по физической подготовке. Дубай — отлично место.

— Видим, что в «Вест-Хэме» дела у тебя идут не очень. Как ты себя сам ощущаешь?

— Конечно, это тяжело для меня. Я никогда не был в ситуации, когда я не играл. В «Спартаке» я выходил на поле каждую игру. Подобная ситуация для меня в новинку. Но я знаю, что тренер хочет от меня. Я знаю его план. Мне нужно поработать над собой. Это очень важно. Я должен воспользоваться шансом, который у меня есть. Я должен играть так, как хочет тренер. Я воспринимаю ситуацию позитивно. Жду шанса, к которому я готов.

— Насколько велика разница между АПЛ и РПЛ?

— Конечно, это другой уровень. Думаю, что уровень АПЛ очень отличается от вообще всех лиг, если мы говорим об интенсивности, мощности. Я счастлив, что имею такой опыт [выступления в АПЛ]. Для меня там много всего нового. Как я говорил ранее, я рад, что могу прогрессировать, находясь в лучшей лиге мира.

— Ты сказал много нового. Можешь привести пример?

— Обстановка, ментальность, новый город, новый клуб — все новое для меня. Я начинаю привыкать ко всему, так как нахожусь там уже 4 месяца. Думаю, что я хорошо адаптировался под темп, интенсивность. Я все еще продолжаю учиться. Счастлив иметь шанс находиться в лучшей лиге мира.