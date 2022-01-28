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Сегодня, 18:46

Крал рассказал, как обстоят дела в «Вест Хэме»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации

Полузащитник «Спартака» Алекс Крал, выступающий на правах аренды за «Вест Хэм», рассказал, почему решил посетить товарищеский матч красно-белых и поделился мнением об игре в АПЛ.

— Я выбрал это место, потому оно прекрасно совмещает в себе возможность тренироваться и отдыхать. У меня было несколько упражнений с тренером по физической подготовке. Дубай — отлично место.

— Видим, что в «Вест-Хэме» дела у тебя идут не очень. Как ты себя сам ощущаешь?

— Конечно, это тяжело для меня. Я никогда не был в ситуации, когда я не играл. В «Спартаке» я выходил на поле каждую игру. Подобная ситуация для меня в новинку. Но я знаю, что тренер хочет от меня. Я знаю его план. Мне нужно поработать над собой. Это очень важно. Я должен воспользоваться шансом, который у меня есть. Я должен играть так, как хочет тренер. Я воспринимаю ситуацию позитивно. Жду шанса, к которому я готов.

— Насколько велика разница между АПЛ и РПЛ?

— Конечно, это другой уровень. Думаю, что уровень АПЛ очень отличается от вообще всех лиг, если мы говорим об интенсивности, мощности. Я счастлив, что имею такой опыт [выступления в АПЛ]. Для меня там много всего нового. Как я говорил ранее, я рад, что могу прогрессировать, находясь в лучшей лиге мира.

— Ты сказал много нового. Можешь привести пример?

— Обстановка, ментальность, новый город, новый клуб — все новое для меня. Я начинаю привыкать ко всему, так как нахожусь там уже 4 месяца. Думаю, что я хорошо адаптировался под темп, интенсивность. Я все еще продолжаю учиться. Счастлив иметь шанс находиться в лучшей лиге мира.

Агрегатор прогнозов

Методология

Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются накануне спортивного события. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется не позднее, чем за пять часов до начала события.

В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.

Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.

Основные источники исследования

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  • Рейтинг букмекеров
  • Куш в спорте
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  • Metaratings.ru
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  • Alvin Almazov
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  • Sport and bets
  • keepscore.ru
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Гамбия
Камерун

П2

28%

1.56

ТМ 2.5

18%

1.42

X

12%

3.40
⚽ Футбол. Кубок Африки. 1/4 финала
Сенегал
Экваториальная Гвинея

П1

24%

1.54

Ф1 (-1.0)

16%

2.13

ТБ 1.5

14%

1.74
⚽ Футбол. Кубок Франции
ПСЖ
Ницца

П1

26%

1.45

Обе забьют - да

20%

1.71

ТБ 2.5

10%

1.58
Алекс Крал
ФК Вест Хэм Юнайтед
ФК Спартак (Москва)
0
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Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Ман. Сити 23 18 3 2 55-14 57
2
 Ливерпуль 22 14 6 2 58-19 48
3
 Челси 24 13 8 3 48-18 47
4
 МЮ 22 11 5 6 36-30 38
5
 Вест Хэм 23 11 4 8 41-31 37
6
 Арсенал 21 11 3 7 33-25 36
7
 Тоттенхэм 20 11 3 6 26-24 36
8
 Вулверхэмптон 21 10 4 7 19-16 34
9
 Брайтон 22 6 12 4 23-23 30
10
 Астон Вилла 21 8 2 11 28-32 26
11
 Лестер 20 7 5 8 34-37 26
12
 Саутгемптон 22 5 10 7 26-34 25
13
 Кр. Пэлас 22 5 9 8 31-34 24
14
 Брентфорд 23 6 5 12 26-38 23
15
 Лидс 21 5 7 9 24-40 22
16
 Эвертон 20 5 4 11 24-35 19
17
 Норвич 22 4 4 14 13-45 16
18
 Ньюкасл 21 2 9 10 21-43 15
19
 Уотфорд 20 4 2 14 23-40 14
20
 Бернли 18 1 9 8 16-27 12
Результаты / календарь
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37 тур
38 тур
14.12 22:45
Норвич – Астон Вилла
 0 : 2
14.12 23:00
Ман. Сити – Лидс
 7 : 0
15.12 22:30
Брайтон – Вулверхэмптон
 0 : 1
15.12 22:30
Кр. Пэлас – Саутгемптон
 2 : 2
15.12 23:00
Арсенал – Вест Хэм
 2 : 0
16.12 22:45
Челси – Эвертон
 1 : 1
16.12 23:00
Ливерпуль – Ньюкасл
 3 : 1
19.01 22:30
Лестер – Тоттенхэм
 2 : 3
19.01 23:00
Брентфорд – МЮ
 1 : 3
5.02 21:00
Бернли – Уотфорд
 - : -
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Г
Мохамед Салах

Мохамед Салах

Ливерпуль

 16
Диогу Жота

Диогу Жота

Ливерпуль

 10
Джейми Варди

Джейми Варди

Лестер

 9
П
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 7
Габриэл Жезус

Габриэл Жезус

Манчестер Сити

 6
Трент Александр-Арнолд

Трент Александр-Арнолд

Ливерпуль

 6
И К Ж
Эмерик Ляпорт

Эмерик Ляпорт

Манчестер Сити

 19 1 5
Поль Погба

Поль Погба

Манчестер Юнайтед

 9 1 4
Гранит Джака

Гранит Джака

Арсенал

 10 1 4
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