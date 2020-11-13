«Ливерпуль» готов подписать новые контракты с ван Дейком и Фабинью
«Ливерпуль» намерен продлить контракты с защитником Виргилом ван Дейком и полузащитником Фабинью, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.
Мерсисайдцы начнут переговорный процесс в марте 2021 года.
Оба футболиста сейчас залечивают травмы, но в клубе оценили их вклад в последние успехи, и хотят вознаградить игроков новыми контрактами.
Договор «Ливерпуля» с ван Дейком, как и с Фабинью, действителен до лета 2023 года.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.