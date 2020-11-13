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«Ливерпуль» готов подписать новые контракты с ван Дейком и Фабинью

13 ноября 2020, 23:17
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«Ливерпуль» намерен продлить контракты с защитником Виргилом ван Дейком и полузащитником Фабинью, сообщает в Twitter журналист Фабрицио Романо.

Мерсисайдцы начнут переговорный процесс в марте 2021 года.

Оба футболиста сейчас залечивают травмы, но в клубе оценили их вклад в последние успехи, и хотят вознаградить игроков новыми контрактами.

Договор «Ливерпуля» с ван Дейком, как и с Фабинью, действителен до лета 2023 года.

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