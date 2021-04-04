Тухель рассказал о травме Пулишича в матче с «Вест Бромвичем»
Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил о травме нападающего «синих» Кристиана Пулишича в матче 30-го тура чемпионата Англии против Вест Бромвича (2:5).
«После перерыва Кристиан сделал рывок, после чего почувствовал, что его подколенное сухожилие не выдержит, если он вернется на поле. Мы решили тут же заменить его», — приводит Goal слова Тухеля.
В сезоне-2020/21 Пулишич провел 29 матчей за «Челси», на счету 22-летнего американца 3 гола и 2 результативных передачи.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
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Дополнительная информация:
https://www.goal.com/en/news/tuchel-confirms-another-pulisic-hamstring-problem-after/ev0zyj8iqv7z1op4a1q8t0wud
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