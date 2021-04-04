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Тухель рассказал о травме Пулишича в матче с «Вест Бромвичем»

06:38
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Главный тренер «Челси» Томас Тухель сообщил о травме нападающего «синих» Кристиана Пулишича в матче 30-го тура чемпионата Англии против Вест Бромвича (2:5).

«После перерыва Кристиан сделал рывок, после чего почувствовал, что его подколенное сухожилие не выдержит, если он вернется на поле. Мы решили тут же заменить его», — приводит Goal слова Тухеля.

В сезоне-2020/21 Пулишич провел 29 матчей за «Челси», на счету 22-летнего американца 3 гола и 2 результативных передачи.

Дополнительная информация:

https://www.goal.com/en/news/tuchel-confirms-another-pulisic-hamstring-problem-after/ev0zyj8iqv7z1op4a1q8t0wud

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