Линекер поздравил «Ливерпуль» с победой в АПЛ

Бывший форвард «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер с иронией отреагировал на поражение «Манчестер Сити» от «Вулверхэмптона» (2:3) в матче 19-го тура АПЛ. «Горожане» отстали от лидирующего «Ливерпуля» на 14 баллов.

— Поздравляю «Ливерпуль» с завоеванием первого титула АПЛ, — написал Линекер в своем Twitter.

Второе место с 39 очками занимает «Лестер», «Манчестер Сити» (38) — третий, «Челси» (32) — четвертый. «Ливерпуль» (52) также имеет матч в запасе.