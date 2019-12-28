Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Англия

Линекер поздравил «Ливерпуль» с победой в АПЛ

02:30
Теги:

Бывший форвард «Барселоны» и сборной Англии Гари Линекер с иронией отреагировал на поражение «Манчестер Сити» от «Вулверхэмптона» (2:3) в матче 19-го тура АПЛ. «Горожане» отстали от лидирующего «Ливерпуля» на 14 баллов.

— Поздравляю «Ливерпуль» с завоеванием первого титула АПЛ, — написал Линекер в своем Twitter.

Второе место с 39 очками занимает «Лестер», «Манчестер Сити» (38) — третий, «Челси» (32) — четвертый. «Ливерпуль» (52) также имеет матч в запасе.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир