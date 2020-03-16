Линекер обратился к болельщикам по поводу эпидемии коронавируса

Бывший нападающий сборной Англии, комментатор Гари Линекер обратился к болельщикам на фоне эпидемии коронавируса. Из-за нового вируса были отменены или отложены почти все крупные состязания.

«Я, как и почти все остальные, понятия не имею, есть ли план у нашего правительства и ученых, но мы должны доверять им и верить. Многим придется тяжело, но давайте будем помогать друг другу. Вместе мы сильнее», — написал Линекер в Twitter.

По данным на 16 марта всего коронавирусом заразились 167 тысяч человек, из них 76 тысяч выздоровели и 6440 умерли. ВОЗ официально объявила о пандемии, в некоторых странах введен карантин.

Кто из спортсменов заболел коронавирусом. К сожалению, список пополняется