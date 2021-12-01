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«Лидс» вырвал победу у «Кристал Пэлас», забив на 93-й минуте

01:07
30 ноября. «Лидс» — «Кристал Пэлас» — 1:0. Фото Twitter
30 ноября. «Лидс» — «Кристал Пэлас» — 1:0. Фото Twitter
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«Лидс» переиграл «Кристал Пэлас» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 1:0. Автором единственного гола стал Рафинья, поразивший ворота Гуаиты на 3-й добавленной минуте.

«Лидс» поднялся на 15-е место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» идет на 12-й строчке.

Англия. Премьер-лига. 14-й тур
30 нояб, 23:15. Elland Road (Лидс)
Лидс
1:0
Кристал Пэлас
Голы
Рафинья, 90+3 (1:0)
Лидс
Мелье Купер Льоренте Даллас Стрейк (Фирпо, 46 ) Форшоу Филлипс Клих (Родриго, 46 ) Рафинья Робертс (Крессуэлл, 90+5 ) Джеймс
Кристал Пэлас
Гуаита Уорд Митчелл Томкинс Гэи Куяте Шлупп (Хьюз, 80) Галлахер Айю (Олисе, 90) Заа Эдуар (Бентеке, 67)
Предупреждения
Стрейк 42, Фирпо 48, Даллас 72, Робертс 87, Форшоу 90  -  Уорд 37, Галлахер 39, Гэи 90
Судьи
Френд

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Евгений Козинов все материалы автора

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