«Лидс» вырвал победу у «Кристал Пэлас», забив на 93-й минуте
01:07
«Лидс» переиграл «Кристал Пэлас» в матче 14-го тура чемпионата Англии — 1:0. Автором единственного гола стал Рафинья, поразивший ворота Гуаиты на 3-й добавленной минуте.
«Лидс» поднялся на 15-е место в турнирной таблице. «Кристал Пэлас» идет на 12-й строчке.
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