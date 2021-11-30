«Челси» и Рюдигер не ведут переговоры по новому контракту
23:19
Защитник «Челси» Антонио Рюдигер и руководство клуба не ведут переговоры по новому контракту.
Как сообщает Football Daily, 28-летнему футболисту нравится жизнь в столице Англии и игра за «Челси», поэтому возможно он останется, если будет подписано новое соглашение.
Нынешний контракт немца с лондонским клубом истекает летом 2022 года.
В сезоне-2021/22 Рюдигер сыграл 12 матчей в АПЛ и забил 2 гола.
Дополнительная информация:
https://twitter.com/footballdaily/status/1465755004946370560?s=20
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