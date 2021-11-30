«Челси» и Рюдигер не ведут переговоры по новому контракту

Защитник «Челси» Антонио Рюдигер и руководство клуба не ведут переговоры по новому контракту.

Как сообщает Football Daily, 28-летнему футболисту нравится жизнь в столице Англии и игра за «Челси», поэтому возможно он останется, если будет подписано новое соглашение.

Нынешний контракт немца с лондонским клубом истекает летом 2022 года.

В сезоне-2021/22 Рюдигер сыграл 12 матчей в АПЛ и забил 2 гола.