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«Челси» и Рюдигер не ведут переговоры по новому контракту

23:19
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Защитник «Челси» Антонио Рюдигер и руководство клуба не ведут переговоры по новому контракту.

Как сообщает Football Daily, 28-летнему футболисту нравится жизнь в столице Англии и игра за «Челси», поэтому возможно он останется, если будет подписано новое соглашение.

Нынешний контракт немца с лондонским клубом истекает летом 2022 года.

В сезоне-2021/22 Рюдигер сыграл 12 матчей в АПЛ и забил 2 гола.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/footballdaily/status/1465755004946370560?s=20

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Анна Горшкова все материалы автора

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