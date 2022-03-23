«Лидс» хочет подписать новый долгосрочный контракт с полузащитником Филлипсом

«Лидс» хочет продлить контракт с полузащитником Келвином Филлипсом, сообщает The Times.

По информации источника, «павлины» хотят сохранить 26-летнего англичанина и намерены предложить ему новое долгосрочное соглашение на фоне интереса со стороны «Астон Виллы» и «Вест Хэма».

В сезоне-2021/22 Филлипс забил 1 гол и отдал 1 результативную передачу в 15 матчах за «Лидс». Ранее сообщалось, что «Астон Вилла» готова заплатить за футболиста 60 миллионов фунтов стерлингов.