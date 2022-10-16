«Арсенал» обыграл «Лидс», матч прерывали на 40 минут из-за проблем с электричеством на стадионе

«Арсенал» обыграл «Лидс» на выезде в матче 11-го тура чемпионата Англии — 1:0.

Единственный гол забил полузащитник «канониров» Букайо Сака.

На второй минуте матч был остановлен из-за проблем с электричеством на стадионе, в связи с которыми была нарушена работа ВАР. Пауза продлилась 40 минут, после чего матч возобновили.

«Арсенал» лидирует в турнирной таблице чемпионата Англии с 27 очками в 10 матчах, «Лидс» идет на 15-й строчке с 9 очками в 9 играх.