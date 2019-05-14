Летнее трансферное окно в АПЛ откроется 16 мая

Английская премьер-лига объявила дату открытия летнего трансферного окна.

Команды смогут совершать трансферы футболистов внутри чемпионата начиная с 16 мая, сообщает пресс-служба лиги.

Переход игроков из другой национальной ассоциации может состояться после того, как 11 июня откроется система FIFA Transfer Matching System (TMS).

Летнее трансферное окно закроется в 17:00 по британскому времени в четверг 8 августа 2019 года.