Летнее трансферное окно в АПЛ откроется 16 мая

Английская премьер-лига объявила дату открытия летнего трансферного окна.
Команды смогут совершать трансферы футболистов внутри чемпионата начиная с 16 мая, сообщает пресс-служба лиги.
Переход игроков из другой национальной ассоциации может состояться после того, как 11 июня откроется система FIFA Transfer Matching System (TMS).
Летнее трансферное окно закроется в 17:00 по британскому времени в четверг 8 августа 2019 года.
Dates revealed for summer 2019 transfer window– Premier League (@premierleague) 14 мая 2019 г.
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