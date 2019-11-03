«Лестер» оказался сильнее «Кристал Пэлас», Варди забил

«Лестер» в гостях одержал победу над «Кристал Пэлас» (2:0) в матче 11-го тура чемпионата Англии. В составе «лис» отличились нападающий Джейми Варди и защитник Чаглар Сеюнджю.

«Лестер» с 12 очками занимает третье место в турнирной таблице АПЛ. «Кристал Пэлас» — 8-я строчка и 8 баллов.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

11-й тур

«Кристал Пэлас» — «Лестер» — 0:2 (0:0)

Голы: Чаглар Сеюнджю, 57 (0:1). Варди, 88 (0:2).

«Кристал Пэлас»: Гуаита, Кэйхилл, Томкинс, ван Анхолт, Дж.Уорд, Макартур (Маккарти, 78), Куяте (Майер, 74), Шлупп, Миливоевич, Айю (Бентеке, 78), Заа.

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Рикарду Перейра, Чилвелл, Чаглар Сеюнджю, Тилеманс, Ндиди, Барнс (Морган, 85), Мэддисон (Прат, 90+1), Варди, Перес (Грэй, 74).

Предупреждения: Эванс, 48. Шлупп, 54. Томкинс, 63. Чаглар Сеюнджю, 81.

Судья: Тирни (Англия).

3 ноября. Лондон. Стадион «Селхерст Парк».

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