«Лестер» начал переговоры о продлении контрактов с Мэддисоном и Сеюнджю

«Лестер» начал переговоры по новым контрактам с защитником Чагларом Сеюнджю и полузащитником Джеймсом Мэддисоном, утверждает Sky Sports.

«Лисы» готовы значительно поднять зарплату игрокам, а также занять более твердую позицию в случае предложений от топ-клубов. В частности, интерес к Мэддисону проявляет «Манчестер Юнайтед», а к Сеюнджю — «Манчестер Сити».

Сейчас у обоих игроков остается еще по четыре с половиной года контракта с «Лестером».

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