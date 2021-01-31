«Лестер» проиграл на своем поле «Лидсу»

«Лестер» принимал «Лидс» в матче 21-го тура чемпионата Англии. Гости одержали волевую победу со счетом 3:1.

В активе «Лестера» осталось 39 очков, и «лисы» пока занимают третье место в турнирной таблице, но потеснить их может «Ливерпуль», у которого есть матч в запасе.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

21-й тур

«Лестер» — «Лидс» — 1:3 (1:1)

Голы: Барнс, 13 (1:0). Даллас, 15 (1:1). Бэмфорд, 70 (1:2). Харрисон, 84 (1:3).

«Лестер»: Шмайхель, Эванс, Кастань (Рикарду Перейра, 37), Фофана (Дженгиз Юндер, 80), Джастин, Олбрайтон (Чаглар Сеюнджю, 46), Менди, Тилеманс, Барнс, Мэддисон, Перес.

«Лидс»: Меллье, Купер, Даллас, Алиоски, Стрейк, Эйлинг, Филлипс, Родриго (Клих, 21), Бэмфорд, Рафинья (Элдер Кошта, 80), Харрисон.

Предупреждения: Эйлинг, 38. Даллас, 62. Клих, 74.

Судья: Кавана (Англия).

31 января. Лестер. Стадион «Кинг Пауэр».