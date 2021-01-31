Джеррард высказался о возможности возглавить «Ливерпуль»
Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард не исключает, что однажды может возглавить «Ливерпуль».
«Не планирую оставаться в «Рейнджерс» вечно, я это понимаю. Моя мечта — однажды отправиться на юг, но я не спешу. У меня нет даты или времени, когда мне нужно обязательно найти работу в АПЛ. Меня часто спрашивают о «Ливерпуле», но пока я не хочу думать об этом.
Сейчас у «Ливерпуля» невероятный тренер, они на волне успеха. Горжусь клубом и их усилиями. Мне нравится видеть «Ливерпуль» там, где он сейчас, но нужно сосредоточиться на моей нынешней работе», — цитирует Джеррарда Daily Mail.
Экс-футболист играл в составе «Ливерпуля» с 1998 года по январь 2015 года. Последний год карьеры он провел в «Лос-Анджелес Гэлакси». «Рейнджерс» Джеррард возглавил в мае 2018 года.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю