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Джеррард высказался о возможности возглавить «Ливерпуль»

17:45
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Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард не исключает, что однажды может возглавить «Ливерпуль».

«Не планирую оставаться в «Рейнджерс» вечно, я это понимаю. Моя мечта — однажды отправиться на юг, но я не спешу. У меня нет даты или времени, когда мне нужно обязательно найти работу в АПЛ. Меня часто спрашивают о «Ливерпуле», но пока я не хочу думать об этом.

Сейчас у «Ливерпуля» невероятный тренер, они на волне успеха. Горжусь клубом и их усилиями. Мне нравится видеть «Ливерпуль» там, где он сейчас, но нужно сосредоточиться на моей нынешней работе», — цитирует Джеррарда Daily Mail.

Экс-футболист играл в составе «Ливерпуля» с 1998 года по январь 2015 года. Последний год карьеры он провел в «Лос-Анджелес Гэлакси». «Рейнджерс» Джеррард возглавил в мае 2018 года.

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