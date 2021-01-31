Джеррард высказался о возможности возглавить «Ливерпуль»

Главный тренер «Рейнджерс» Стивен Джеррард не исключает, что однажды может возглавить «Ливерпуль».

«Не планирую оставаться в «Рейнджерс» вечно, я это понимаю. Моя мечта — однажды отправиться на юг, но я не спешу. У меня нет даты или времени, когда мне нужно обязательно найти работу в АПЛ. Меня часто спрашивают о «Ливерпуле», но пока я не хочу думать об этом.



Сейчас у «Ливерпуля» невероятный тренер, они на волне успеха. Горжусь клубом и их усилиями. Мне нравится видеть «Ливерпуль» там, где он сейчас, но нужно сосредоточиться на моей нынешней работе», — цитирует Джеррарда Daily Mail.