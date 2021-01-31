Маурисио Покеттино-младший перешел из «Тоттенхэма» в «Уотфорд»

Нападающий молодежной команды «Тоттенхэма» Маурисио Покеттино перешел в «Уотфорд», сообщает официальный сайт лондонского клуба. 19-летний сын бывшего главного тренера «Шпор» перешел в юношескую команду «Тоттенхэма» из «Саутгемптона» вслед за отцом. В первенстве премьер-лиги-2 он провел 8 матчей и забил 1 гол.

Покеттино-старший возглавлял «Тоттенхэм» с 2014 по 2019 год. В январе 2021 года он принял «ПСЖ».