Лэмпард заявил, что рассматривает вариант с продлением контракта Тиагу Силвы
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что клуб рассматривает возможность активации опции продления контракта с защитником Тиагу Силвой на следующий сезон.
— Очевидно, он здорово играет, мы счастливы видеть его в отличной форме, — приводит The Evening Standard слова Лэмпарда. — Я видел новости о его контракте. У него есть опция продления, так что мы готовы рассмотреть ее.
Тиагу Силва перешел в «Челси» на правах свободного агента в августе 2020 года, подписав контракт на 1 год. В сезоне-2020/21 36-летний бразилец провел за «синих» 9 матчей и забил 1 гол.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю