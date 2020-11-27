Лэмпард заявил, что рассматривает вариант с продлением контракта Тиагу Силвы

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард заявил, что клуб рассматривает возможность активации опции продления контракта с защитником Тиагу Силвой на следующий сезон.

— Очевидно, он здорово играет, мы счастливы видеть его в отличной форме, — приводит The Evening Standard слова Лэмпарда. — Я видел новости о его контракте. У него есть опция продления, так что мы готовы рассмотреть ее.

Тиагу Силва перешел в «Челси» на правах свободного агента в августе 2020 года, подписав контракт на 1 год. В сезоне-2020/21 36-летний бразилец провел за «синих» 9 матчей и забил 1 гол.