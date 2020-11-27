Лэмпард сообщил, что Пулишич может сыграть с «Тоттенхэмом»
Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сообщил, что нападающий команды Кристиан Пулишич восстановился от повреждения подколенного сухожилия и готов сыграть в матче 10-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».
— Кристиан набрал форму, но то, что он может сыграть в стартовом составе, пока под вопросом, — приводит Goal.com слова Лэмпарда. — В нынешних условиях всем, включая Пулишича, сложно набирать форму, чтобы проводить матчи с первых минут.
В сезоне-2020/21 Пулишич провел за «Челси» 5 матчей и забил 1 гол. 22-летний американец не появлялся на поле с 28 октября.
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее, чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 12.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда.
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более, чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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