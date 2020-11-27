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Лэмпард сообщил, что Пулишич может сыграть с «Тоттенхэмом»

18:30
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Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард сообщил, что нападающий команды Кристиан Пулишич восстановился от повреждения подколенного сухожилия и готов сыграть в матче 10-го тура АПЛ против «Тоттенхэма».

— Кристиан набрал форму, но то, что он может сыграть в стартовом составе, пока под вопросом, — приводит Goal.com слова Лэмпарда. — В нынешних условиях всем, включая Пулишича, сложно набирать форму, чтобы проводить матчи с первых минут.

В сезоне-2020/21 Пулишич провел за «Челси» 5 матчей и забил 1 гол. 22-летний американец не появлялся на поле с 28 октября.

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