Лэмпард рассказал, когда вернутся травмированные Зиех и Хадсон-Одои

Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал о состоянии травмированных полузащитников команды, Хакима Зиеха и Каллума Хадсона-Одои.

— Оба игрока вернутся в строй на следующей неделе, ориентировочный срок — среда, — приводит Goal слова Лэмпарда. — Они оба вынуждены пропустить по две недели из-за травм.

В сезоне-2020/21 Зиех провел за «Челси» 12 матчей, на его счету 2 гола и 3 результативных передачи. Хадсон-Одои также принял участие в 12 матчах и забил 3 гола.