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Лэмпард признан лучшим тренером чемпионата Англии в октябре

15:26
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Лучшим тренером английской премьер-лиги по итогам октября был признан Фрэнк Лэмпард, возглавляющий «Челси». Об этом сообщает официальный сайт турнира. Специалист завоевал эту награду впервые в карьере.

В октябре «Челси» одержал три победы, обыграв в АПЛ «Саутгемптон» (4:1), «Ньюкасл» (1:0) и «Бернли» (4:2). Лэмпард в борьбе за награду опередил Юрена Клоппа («Ливерпуль»), Грэма Поттера («Брайтон»), Брендана Родежрса («Лестер») и Дина Смита («Астон Вилла»).

Чемпионат Англии по футболу: турнирная таблица, новости и обзоры, расписание и результаты игр

Дополнительная информация

https://www.sport-express.ru/football/england/

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