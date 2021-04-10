Лэмпард объяснил, почему сделал Маунта капитаном «Челси»

Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, почему полузащитник Мэйсон Маунт сыграл в Кубке Англии против «Лутон Таун» с капитанской повязкой. После этой игры «синие» уволили специалиста.

«Это был не добрый жест, потому что я не знал, что меня уволят! Это было связано с авторитетом Маунта и положением в команде. Ему нужно было это увидеть и понять. В ту минуту, когда дал ему повязку, я увидел выражение его лица и то, что это значило для него», — цитирует Goal Лэмпарда.