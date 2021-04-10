Лэмпард объяснил, почему сделал Маунта капитаном «Челси»
Бывший главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард рассказал, почему полузащитник Мэйсон Маунт сыграл в Кубке Англии против «Лутон Таун» с капитанской повязкой. После этой игры «синие» уволили специалиста.
«Это был не добрый жест, потому что я не знал, что меня уволят! Это было связано с авторитетом Маунта и положением в команде. Ему нужно было это увидеть и понять. В ту минуту, когда дал ему повязку, я увидел выражение его лица и то, что это значило для него», — цитирует Goal Лэмпарда.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
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