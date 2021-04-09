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«Фулхэм» дома проиграл «Вулверхэмптону»

9 апреля 2021, 23:55
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«Фулхэм» проиграл «Вулверхэмптону» (0:1) в домашнем матче 31-го тура чемпионата Англии.

После 31 тура АПЛ «Фулхэм» (26) занимает 18-е место в турнирной таблице, «Вулверхэмптон» (38) располагается на 12-й позиции.

Чемпионат Англии. Премьер-лига

31-й тур

«Фулхэм» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 0:1 (0:0)

Гол: Траоре, 90+2.

«Фулхэм»: Ареола, Конголо, Тете, Аннерсен, Эйна (Иван Кавалейру, 84), Робинсон, Лемина, Лофтус-Чик (Замбо Ангисса, 63), Х.Рид (Маджа, 74), Митрович, Б.Рид.

«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Коади, Семеду, Саисс, Аит Нури, Дендонкер, Невеш, Виллиан Жозе (Силва, 78), Траоре, Поденсе (Гиббс-Уайт, 74), Педру Нету (Жоау Моутинью, 32).

Судья: Мосс (Англия).

9 апреля. Лондон. Стадион «Крэйвен Коттедж».

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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