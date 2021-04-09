«Фулхэм» дома проиграл «Вулверхэмптону»
«Фулхэм» проиграл «Вулверхэмптону» (0:1) в домашнем матче 31-го тура чемпионата Англии.
После 31 тура АПЛ «Фулхэм» (26) занимает 18-е место в турнирной таблице, «Вулверхэмптон» (38) располагается на 12-й позиции.
Чемпионат Англии. Премьер-лига
31-й тур
«Фулхэм» — «Вулверхэмптон Уондерерс» — 0:1 (0:0)
Гол: Траоре, 90+2.
«Фулхэм»: Ареола, Конголо, Тете, Аннерсен, Эйна (Иван Кавалейру, 84), Робинсон, Лемина, Лофтус-Чик (Замбо Ангисса, 63), Х.Рид (Маджа, 74), Митрович, Б.Рид.
«Вулверхэмптон Уондерерс»: Руй Патрисиу, Коади, Семеду, Саисс, Аит Нури, Дендонкер, Невеш, Виллиан Жозе (Силва, 78), Траоре, Поденсе (Гиббс-Уайт, 74), Педру Нету (Жоау Моутинью, 32).
Судья: Мосс (Англия).
9 апреля. Лондон. Стадион «Крэйвен Коттедж».
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю