Футбол
Англия
Новости
Премьер-лига Чемпионшип Кубок Англии Кубок лиги Суперкубок
Новости   //    Футбол   //    Англия

Артета назвал обязанностью попадание «Арсенала» в Лигу Европы

08:47
Теги:

Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что «канониры» обязаны попасть в Лигу Европы по итогам сезона-2020/21.

«Я не чувствую давления по поводу еврокубков, попасть в Лигу Европы — наша обязанность. Мы хотим быть в Европе. Конечно, есть примеры, когда команды не отбирались в еврокубки, а потом спокойно проводили перестройку, но я предпочел бы участвовать в еврокубках», — приводит Goal слова Артеты.

«Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 42 очками в 30 матчах.

Чемпионат Англии: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...