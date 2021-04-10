Артета назвал обязанностью попадание «Арсенала» в Лигу Европы
Главный тренер «Арсенала» Микель Артета заявил, что «канониры» обязаны попасть в Лигу Европы по итогам сезона-2020/21.
«Я не чувствую давления по поводу еврокубков, попасть в Лигу Европы — наша обязанность. Мы хотим быть в Европе. Конечно, есть примеры, когда команды не отбирались в еврокубки, а потом спокойно проводили перестройку, но я предпочел бы участвовать в еврокубках», — приводит Goal слова Артеты.
«Арсенал» занимает 10-е место в турнирной таблице чемпионата Англии с 42 очками в 30 матчах.
Методология
Объектом исследования являются прогнозы на важные матчи и события, которые представлены в наибольшем количестве источников, и не менее чем в 50 процентах от общего числа, изучаемых источников. Данные и коэффициенты анализируются на 14.00-16.00 (мск) пятницы накануне спортивного уик-энда. При наличии новых прогнозов, агрегатор обновляется в субботу до 14.00
В основе статистических выкладок лежит сравнительный анализ, типологизация и синтез прогнозов на указанные матчи из более чем 200 источников, включая текстовые и видео-прогнозы. С целью представления наиболее полной и достоверной информации данные из любого источника имеют равный вес в общей статистике.
Агрегатор прогнозов и его выводы основаны на статистическом анализе прогнозов специалистов, но не могут являться рекомендацией для принятия решения в отношении того или иного матча/события.
Самые обсуждаемые материалы
- 24 часа
- за три дня
- за неделю