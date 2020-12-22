Главный тренер «Челси» Фрэнк Лэмпард подвел итоги матча 14-го тура чемпионата Англии против «Вест Хэма» (3:0).

«Мы начали очень хорошо, но какое-то время во втором тайме мы провели без мяча. Этот сезон отличается от любого другого. Любой может победить тебя в премьер-лиге, у нас должно быть желание достигать большего.

Я помню, как играл в 36 лет — тогда я не мог играть каждый матч. Тиагу Силва играл во Франции долгое время и немного превзошел наши ожидания. Я вижу его подготовку, желание выигрывать, он очень верен футболу», — приводит слова Лэмпарда Sky Sports.