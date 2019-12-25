Полузащитник «Ливерпуля» Адам Лаллана может вернуться в «Саутгемптон», сообщает The Telegraph.

31-летний англичанин переберется в стан «святых» летом. По окончании нынешнего сезона у него закончится контракт с «Ливерпулем» и он получит статус свободного агента.

В этом сезоне Лаллана провел 12 матче за «Ливерпуль», забив гол и отдав результативную передачу.

Напомним, что полузащитник перешел в «Ливерпуль» именно из Саутгемптона. Тот трансфер обошелся «красным» в 31 миллион фунтов стерлингов.