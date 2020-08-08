«Лацио» завершит трансфер Давида Сильвы в начале следующей недели

«Лацио» близок к подписанию полузащитника «Манчестер Сити» Давида Сильвы на правах свободного агента, сообщает Corriere dello Sport.

34-летний испанец поставит подпись под соглашением с римским клубом в понедельник, 10 августа. Предполагается, что контракт атакующего хавбека с «орлами» будет рассчитан на три года.

Давид Силва присоединился к «Ман Сити» в 2010 году из «Валенсии». В этом сезоне игрок провел 39 матчей за «горожан», отличившись шестью голами и десятью голевыми передачами.