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«Лацио» завершит трансфер Давида Сильвы в начале следующей недели

19:52
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«Лацио» близок к подписанию полузащитника «Манчестер Сити» Давида Сильвы на правах свободного агента, сообщает Corriere dello Sport.

34-летний испанец поставит подпись под соглашением с римским клубом в понедельник, 10 августа. Предполагается, что контракт атакующего хавбека с «орлами» будет рассчитан на три года.

Давид Силва присоединился к «Ман Сити» в 2010 году из «Валенсии». В этом сезоне игрок провел 39 матчей за «горожан», отличившись шестью голами и десятью голевыми передачами.

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